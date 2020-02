Check: Sprak Donald Trump altijd de waarheid tijdens zijn "State of the Union"? Wij houden 5 beweringen tegen het licht

De Verenigde Staten zijn al sinds 2012 de belangrijkste producent van olie en gas; volgens Trump is dat te danken aan zijn beleid van deregulering (het afschaffen van regels) waarbij hij strenge milieuwetten terugdraaide, maar dat klopt niet. De energieboom in de VS begon al 10 jaar geleden, gedreven door nieuwe technologieën om schaliegas en –olie vrij te maken.

Als gevolg van de deregulering wordt de uitstoot door Amerikaanse auto's en fabrieken minder beperkt, zeker na de uitstap uit het klimaatakkoord van Parijs. Trump is er bovendien niet in geslaagd om (ondanks alle beloftes en druk van zijn eigen achterban) de dalende trend van steenkool om te keren. Het verbruik van steenkool in VS is teruggevallen naar het laagste punt in 40 jaar, door de zware competitie door goedkopere wind en zonne-energie.

Hij gaat er in zijn toespraak ook prat op dat de VS volledig energie-onafhankelijk is geworden. Het klopt dat de energieboom het land de voorbije 10 jaar minder afhankelijk heeft gemaakt van het buitenland. Maar geen enkel land kan volledig energie-onafhankelijk worden, omdat alle gewonnen olie en gas deel uitmaakt van de wereldhandel.