Natuur en Bos gebruikt voor het eerst bodemverbeteraar bij het planten van bomen

De techniek wordt onder meer uitgeprobeerd in het Koninklijk Park in Leopoldsburg. "Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het steenmeel echt werkt", gaat Winters verder. "Daarom strooien we nu zo'n 300 gram van dat steenmeel rond elk nieuw boompje. Dat is veel werk maar dode boompjes in aanplantingen vervangen, kost ook veel tijd en geld."