Auteur Bas Heijne over waarheid en identiteit, de grote obsessies van vandaag: "We leven in een moeilijke tijd"

Ja, we leven in een moeilijke tijd, antwoordt Heijne resoluut, maar hij is geen pessimist. Hij ziet het als zijn taak om de uitdagingen van de tijd zo nauwgezet te beschrijven: "Een van de basisprincipes van de democratie is politieke strijd, je hoeft het niet eens met elkaar te zijn. Maar het is wel goed om discussies aan te gaan die de eigen comfortzone bedreigen, en je door elkaar schudden."