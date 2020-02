Nul euro terugbetaald voor schade door everzwijnen: "Aanvraag indienen heeft geen enkele zin"

In principe kan iedereen die schade heeft door everzwijnen een schadevergoeding aanvragen. Dat kan bijvoorbeeld wanneer everzwijnen een tuin hebben omgewoeld of het veld van een boer hebben beschadigd.

Maar die uitbetaling effectief ontvangen, blijkt niet zo gemakkelijk. Om aanspraak te kunnen maken op zo'n terugbetaling moet je aan strenge voorwaarden voldoen. Zo moet je kunnen bewijzen dat je voorzorgsmaatregelen hebt genomen om jouw eigendom te beschermen tegen everzwijnen. Daarnaast moet je ook aantonen dat de everzwijnen niet uit jachtgebied komen, maar uit natuurgebied dat beschermd wordt door de overheid.

Van de 74 terugbetalingsaanvragen die de afgelopen zeven jaar zijn ingediend, voldoet geen enkel schadegeval aan die voorwaarden. Bij Blueberry Fields, een blauwbessenbedrijf uit Beringen, proberen ze daarom zelfs niet meer een schadevergoeding te krijgen.

"Het heeft geen enkele zin", vertelt Luc Vandebroek, woordvoerder van het bedrijf. "In ons geval komen de everzwijnen hoogstwaarschijnlijk uit jachtgebied en dan kunnen we geen aanspraak maken op een schadevergoeding. Je bent ook een halve dag bezig met allerhande formulieren online in te vullen. Dan krijg je een beleefde brief terug waar omslachtig in beschreven staat dat je niét in aanmerking komt voor een terugbetaling."