Eten we binnenkort gebak met insectenvet in plaats van boter?

Insectenvet is bovendien lichter verteerbaar en heeft een antibacteriële, antimicrobiële en antimycotische werking. Dat betekent dat het bijvoorbeeld in staat is verschillende virussen, bacteriën of schimmels in het lichaam onschadelijk te maken.

Het alternatief is voorlopig wel nog erg duur, omdat insectenvet slechts op kleine schaal geproduceerd wordt. Onderzoekers bekijken wat consumenten ervan vinden op grotere schaal. "Producten met insecten, zoals bijvoorbeeld insectenburgers, zijn nog geen groot succes gebleken", zegt bio-ingenieur Joachim Schouteten. "Maar bij gebak is de kans groter dat het in de smaak zal vallen, omdat het hier enkel gaat over een vorm van vetvervanger."