Ook in Vlaanderen hoge waterpeilen, vooral de Demer staat hoog

De alarmfase voor delen van de Maas in de provincie Namen en van de Semois in de provincie Luxemburg was vanochtend nog altijd van kracht, maar de verwachting is dat de waterstanden de komende uren zullen normaliseren. Dat meldt de instantie die de Waalse waterwegen beheert.

Voor meerdere waterlopen in Wallonië was dinsdag de alarmfase afgekondigd, en in de loop van de dag trad bijvoorbeeld de Maas op verschillende plaatsen buiten haar oevers. Voor andere waterlopen is er een vooralarmfase van kracht.

"De weersvooruitzichten zijn goed, we verwachten dus dat de toestand de komende uren weer normaal zal worden", zegt de instantie.