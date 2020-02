Oost-Vlaming verdedigt Belgische eer op WK IJssculpturen in Japan

Frank De Conynck uit Gijzenzele, bij Oosterzele, heeft afgelopen weekend ons land vertegenwoordigd op het wereldkampioenschap IJssculpturen in het Japanse Matsumoto. In de prijzen vallen deed hij niet, maar de ervaring was alvast geweldig. "Het publiek was heel enthousiast over mijn samoerai", vertelt hij vanuit Japan.