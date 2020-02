Opvangboot Reno ontvangt eerste asielzoekers

In totaal heeft de Reno plaats voor 250 asielzoekers. “Maar we beginnen met 50”, gaat Coddens verder. “250 mensen in 1 keer is niet mogelijk, maar we zullen de maximumcapaciteit snel bereiken. We hopen zo’n 50 mensen per dag een plaats te kunnen geven. We doen dit beetje bij beetje zodat we ervoor kunnen zorgen dat ze alles hebben, dat ze rondgeleid kunnen worden en dat de regels uitgelegd kunnen worden.”