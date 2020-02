Hoe "Pelican Island" in Louisiana weer "Pelican Island" werd, 10 jaar na olieramp met boorplatform Deepwater Horizon

Op 20 april 2010 ontplofte het boorplatform Deepwater Horizon in de Golf van Mexico, ongeveer 80 kilometer voor de kust van Louisiana. Het platform was niet meer te redden en zonk enkele dagen later. Het was allesbehalve makkelijk om het lek te dichten. Wat volgde, was de grootste olievervuiling uit de Amerikaanse geschiedenis. In bijna 3 maanden tijd vloeide 378 miljoen liter ruwe olie in de oceaan. Met alle gevolgen van dien.

De olievervuiling verspreidde zich over een enorme oppervlakte en bereikte ook Queen Bess Island, ongeveer 72 kilometer buiten de kust van New Orleans. Het eiland is een zeldzame broedplaats voor zeevogels, waaronder bruine pelikanen. Een dier met een bijzondere betekenis voor de staat Louisiana, die "the pelican state" als bijnaam heeft. De pelikaan is hét symbool van Louisiana en prijkt bijvoorbeeld op de vlag. En ook Queen Bess Island speelt een cruciale rol.

(tekst gaat verder onder de foto)