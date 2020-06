"Peter" vindt nog altijd veel makkelijker appartement dan "Abdellah": "Terzake" undercover op huurmarkt in Vlaanderen

Deze kleinschalige steekproef ligt in lijn met wat eerder onderzoek heeft aangetoond. De VUB concludeerde na 943 praktijktesten dat 4 op de 10 allochtonen gediscrimineerd worden op de private huurmarkt in Antwerpen. Onderzoek van de Universiteit Gent leerde dat in 2015 in 1 op de 3 gevallen een kandidaat-huurder met een vreemde naam gediscrimineerd werd op de huurmarkt in Gent.

Opvallend: immokantoren discrimineren via e-mail veel minder dan particuliere verhuurders: daar kreeg "Abdellah" op 18 van de 20 verstuurde mails een respons. "We moeten daar mee opletten", zei een immomakelaar aan een "Terzake"-redacteur die zich voordeed als kandidaat-verhuurder. "We zijn verplicht om iedereen te antwoorden, ze doen daar soms testen op en als we niet antwoorden kunnen we op het matje worden geroepen."