PLAN B aflevering #18: "De CD&V moet kiezen tussen het redden van het land of het redden van de partij" 

De keuze van het het paleis om Koen Geens een koninklijke opdracht kwam als een donderslag bij heldere hemel. Zelfs CD&V-voorzitter Joachim Coens (nochtans tot voor kort zelf informateur) moest toegeven dat hij dit feit pas vernam toen hij zelf op het paleis aankwam, vlak voor hij van zijn eigen opdracht werd ontheven. Het gevolg was dat Coens een heel weekend lang in allerlei interviews aangaf wat de koers van de nieuwe opdrachthouder, Koen Geens, zou moeten zijn: de PS en de N-VA in één regering samenbrengen, want, zo zei Coens, de Vivaldi-coalitie heeft geen meerderheid. Maar wat zijn de kansen van Koen Geens? En is het paleis zijn boekje te buiten gegaan? Die vragen stelde Alain Gerlache (RTBF) aan Ivan De Vadder.