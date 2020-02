Politieke schok in Duitsland: "cordon sanitaire" rond uiterst rechtse partij AfD doorbroken in Thüringen

Het "cordon sanitaire" is bij ons bekend als een papieren afspraak waarin de politieke partijen eind vorige eeuw neerpenden dat ze niet zouden samenwerken met uiterst rechts, toen het Vlaams Blok, nu Vlaams Belang.

In Duitsland is het anders: er is van een papier geen sprake. Maar in de praktijk bestaat het "cordon sanitaire" wel: alle partijen in Duitsland hebben gezegd dat ze niet gaan samenwerken met het AfD, de rechts-radicale partij. Dat wordt ook met de regelmaat van een klok herhaald. In die zin is er dus een feitelijk cordon. Maar de recente verkiezingen in Thüringen hebben de boel aardig opgeschud.