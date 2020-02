PRICASSO maakt schilderijen met eigen "kwast" op eroticabeurs

De 70-jarige PRICASSO komt naar de eroticabeurs in Antwerp Expo. Hij gebruikt zijn penis om schilderijen te maken en met zijn achterwerk doet hij de afwerking. “Schilderen met je penis is al kunst op zich en het resultaat mag er zeker zijn. Dat maakt de attractie helemaal af”, zegt Nicole Martens, organisatrice van de eroticabeurs in Antwerpen.

In samenwerking met PRICASSO zamelt de eroticabeurs geld in voor de bosbranden in Australië. Daarvoor poseren een aantal BV’s voor de schilder, zoals Joke van de Velde en Dimitri Vantomme. De schilderijen worden vervolgens geveild en de opbrengst gaat integraal naar de gebieden in Australië die getroffen zijn door de bosbranden. “Op die manier kan de eroticabeurs een steentje bijdragen”, vertelde Martens op Radio 2 in Start Je Dag. Bezoekers van de beurs kunnen hun portret laten schilderen voor vrije bijdrage.