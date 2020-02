Psychiatrisch ziekenhuis Bethanië maakt podcast over leven en werken in de psychiatrie

"We hopen hiermee ook iets te doen aan het taboe dat nog leeft over de psychiatrie", vertelt Annelies Oeyen, woordvoerster van Bethanië. "Patiënten worden toch vaak beschouwd als gevaarlijk en onbetrouwbaar. Daardoor zetten ze dikwijls ook pas laat de stap naar hulpverlening en vinden ze vaak ook moeilijk een job of een huurwoning. Nochtans heeft 1 op de 4 mensen ooit hulp nodig voor psychische problemen."

"Opgenomen" kan beluisterd worden via Spotify of via de website van psychiatrisch centrum Bethanië.