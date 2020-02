Raymond van het Groenewoud wordt 70: een portret van het podiumbeest dat onderweg geen enkele fan heeft verloren

"Raymond is een atypische ster, qua looks en stem", gaat Blaute verder. "Hij is onvoorspelbaar. Een muzikant die zich kan uitleven in huppeldepup-liedjes, maar naadloos kan overgaan in mistige poëzie zoals in "Twee meisjes" of "Bierfeesten", mijn favoriet. Zijn succes is langzaam gegroeid, maar hij is onderweg geen enkele fan verloren."