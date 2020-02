Relikwie van Moeder Teresa komt naar Halle

Het is niet duidelijk welke relikwie van Moeder Teresa naar Halle komt. Ook Hans Geybels die gespecialiseerd is in religieuze volkscultuur weet het niet: "Bij relikwieën denken we meestal aan beenderen van iemand, maar tegenwoordig is dat minder gebruikelijk. Het zijn vaak gebruiksvoorwerpen of kleren die de persoon heeft gedragen. Maar het kunnen ook meubels zijn die in de kamer van de heilige stonden. Je hebt ook de aanrakingsrelieken, dat kan een stukje stof zijn dat op het graf van een heilige heeft gelegen of dat in aanraking is gekomen met de beenderen."