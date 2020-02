Schade aan bomen in Heulepark lijkt kleiner dan gevreesd

In september vorig jaar startten in Heule, bij Kortrijk, grondige renovatiewerken in het historische Heulepark. Alleen werd daarbij ook een vijftiental bomen beschadigd. De aannemer zou met zwaar materieel over een aantal wortels gereden zijn. Daardoor liepen die mogelijk schade op en werd de ondergrond samengeperst, waardoor de bomen moeilijker water kunnen opnemen.

"Dat probleem is intussen aangepakt", zegt buurman Dirk Berteyn, die toevallig ook boomconsulent is. "Ze hebben weer lucht in de grond gepompt, via de zogenaamde ploftechniek. Het is nu hopen dat het goed komt. Want zo'n schade wordt eigenlijk pas na een jaar, of meerdere jaren, duidelijk.

Komende lente, wanneer alles - hopelijk dan toch - mooi in bloei staat - wordt het Heulepark officieel heropend.