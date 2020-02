Sporthal Merchtem sluit deuren voor dringende herstellingswerken

De netten voor bijvoorbeeld volleybal of badminton kunnen niet meer worden opgesteld omdat de deksels van de putjes verzakt zijn. In totaal moeten zo’n 20 putjes en deksels worden hersteld. Daarnaast moeten ook de lijnen van de sportvelden ook opnieuw op de vloer geschilderd worden. Tussen 2 en 6 maart kunnen sportclubs en scholen dus geen gebruik maken van de sporthal.



“We beseffen dat dit voor niemand een lachertje is, maar het gaat om overmacht”, zegt schepen van Sport Toon Luypaert. “We denken dat het ligt aan de kwaliteit van de deksels.” Het water van de machine waarmee de sportvloer wordt gereinigd, sijpelt in de putten waardoor de deksels verzakken tot één centimeter diep. Dat is een probleem want sporters kunnen over zo’n ingezakt deksel struikelen. Onlangs kwam er al een sporter ten val omdat hij in een putje bleef haken.



“De veiligheid van de sporters komt op de eerste plaats, daarom wachten we niet tot de zomervakantie”, aldus Luypaert. De herstellingswerken vallen voor een groot deel onder garantie aangezien de vloer pas eind 2012 vernieuwd werd.