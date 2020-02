De geweigerde hand en de verscheurde toespraak: wat blijft bij van Donald Trumps "State of the Union"?

Maar de laatste State of the Union van Donald Trump in deze ambtstermijn zal niet bijblijven door wat hij inhoudelijk vertelde. Wel door de duidelijk voelbare, torenhoge spanning tussen de president en de Democraten. Het is een verkiezingsjaar, maar bovendien zit de afzettingsprocedure die de Democraten tegen Trump hebben opgestart, in een eindfase. Vanavond valt de beslissing in de Senaat. De kans is zeer klein dat Trump wordt afgezet omdat zijn Republikeinen daar in de meerderheid zijn.

Een eerste confrontatie leek het moment waarop president Trump voor zijn toespraak een map met de tekst overhandigde aan Nancy Pelosi, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Pelosi stak haar hand uit, maar Trump leek die niet te zien. Het is geen geheim dat de twee niet met elkaar door één deur kunnen. Sinds de start van de afzettingsprocedure in oktober hebben Pelosi en Trump elkaar niet meer gesproken. Het was de eerste keer zelfs dat de twee samen in dezelfde ruimte zaten.

Eerder al had Pelosi het in de traditionele inleiding niet gehad over de "voorname eer" om de president te mogen ontvangen in het Huis. Het is onduidelijk of Trump bewust weigerde om Pelosi de hand te schudden. Ook de Republikeinse vicepresident Mike Pence, die naast Nancy Pelosi zat, kreeg geen hand van de president.