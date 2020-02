Stefaan Nuytten vierde kandidaat om voorzitter te worden bij Open VLD

Vier kandidaten zijn er intussen: Bart Tommelein, Els Ampe, Egbert Lachaert en nu dus ook Stefaan Nuytten, een naam die bij veel mensen wellicht niet meteen een belletje doet rinkelen.

Hij deed in 2018 voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen en duwde de Lijst van de Burgemeester in Koksijde. Hij veroverde geen zitje in de gemeenteraad, maar Nuytten haalde tijdens de lokale campagne wel de media met zijn Neutelied en Neutebier. Zijn slogan was dan ook toepasselijk "Nie Neuten", een verwijzing naar zijn familienaam. Stefaan Nuytten is 56 jaar. Hij is boekhouder, fiscalist en ondernemer.