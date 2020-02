Tweede dode na zwaar ongeval in Beverentunnel, er komen bijkomende maatregelen

Er loopt een onderzoek naar de oorzaak van de botsing, maar het Vlaams Verkeerscentrum is formeel: het systeem van tunneldosering was reeds voor het ongeval geactiveerd. Het systeem van tunneldosering is een maatregel waarbij één van de rijstroken vlak voor de tunnel tijdelijk afgesloten wordt tijdens de file.

Bij het uitrijden van de Beverentunnel in de richting van Nederland bevindt zich een drukgebruikte afrit die naar de haven leidt. "Op het moment van het ongeval was het erg druk in de buurt van de afrit, waardoor er nog volop file ontstond in de tunnel. Het effect van de tunneldosering, namelijk het oplossen van de file, was op dat moment nog niet volledig voelbaar", zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum.



Bruyninckx benadrukt nog dat er naast tunneldosering nog een reeks andere maatregelen genomen zijn om de verkeersveiligheid te verhogen aan de Beverentunnel in de Antwerpse haven.