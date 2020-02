Vlaamse regering past gestegen sociale huurprijzen dan toch (gedeeltelijk) aan

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) gaat de huurprijzen van sociale woningen voor een deel bijsturen. Twee maanden geleden was er nog ophef ontstaan over die huurprijzen. Heel wat sociale huurders trokken aan de alarmbel omdat hun huur soms met 50 procent of meer omhoog ging. De minister stuurt de verhoging nu deels bij voor volwassenen met een handicap die in een sociale woning wonen. Hun huur zal gemiddeld nog met 7 procent stijgen, in plaats van 46 procent.