Groot vrachtschip voor anker voor kust Oostende wegens ontploffingsgevaar  

Het gaat om het vrachtschip Life Passion, 180 meter lang en 30 meter breed. Voor de Franse kust was het in problemen geraakt, zegt Eva Descamps van het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum: "Er is ijzererts aan boord, wat op zich geen gevaarlijke stof is, maar het is blijkbaar beginnen te broeien. Er is daardoor al een explosie geweest in Franse wateren. Het schip is dan verder gevaren in Belgische wateren, onze autoriteiten monitoren alles en daarom ligt het schip voor anker."