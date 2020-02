We moeten jongeren de ruimte geven om online te blunderen

Maar vrijheid van meningsuiting houdt even goed in dat je een meer behoudsgezinde kijk op de dingen kunt hebben. En dus mag verkondigen dat het niet oké is, wanneer iedereen openlijk zegt wat hij te zeggen heeft, of trapt waartegen hij meent te mogen trappen. Wie dat gedrag afwijst, baseert zich op zijn interpretatie van "vrije meningsuiting". En die begint altijd waar ze voor een ander eindigt.

Daartussenin zit intussen al anderhalf decennium het online debat verweven. Het wereldwijde web is the place to be voor iedereen die een mening heeft en ze met de wereld wil delen. U doet het misschien, ik doe het sowieso, we doen het in wezen allemaal. Voor zover we niet "liken" of "disliken" wat er op sociale media gebeurt, bepaalt de selectie van wat we (niet) lezen hoe we tegen de wereld aankijken. En: hoe onze mening daardoor gevormd wordt, of we ze nu online gooien of niet.