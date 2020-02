Politie in West-Vlaanderen waarschuwt voor diefstal uit tuinhuizen

Ook gereedschap hou je het best achter slot en grendel. "Het is nooit leuk om thuis te komen en vast te stellen dat de dieven gebruik maakten van je eigen werkgereedschap om je woning binnen te dringen", zegt Koen Vanderbeken van de politiezone Gavers.

Ook rondslingerende ladders, in of rond het tuinhuis, worden vaak gebruikt om naar de eerste verdieping te klimmen en daar in te breken.