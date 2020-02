17 hectare extra bos op Sint-Jansberg in Halen

Op de Sint-Jansberg staat al een bos, maar dat wordt nu met 17 hectare uitgebreid. "Als we nieuwe bossen aanplanten, is het altijd beter om dat in de buurt van bestaande bossen met inheemse bomen en kruiden te doen", vertelt Jan Ruymen van ANB. "Dan krijg je een betere uitwisseling van planten en dieren." De bosuitbreiding is een van de maatregelen in het Europese natuurproject Life Delta. Want in het gebied Borchbeemden-Webbekomsbroek in Diest wordt zo'n 15 hectare met populieren en wilgen gekapt, om de historische graslanden en moerassen te herstellen.