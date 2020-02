25 mensen opgepakt in onderzoek naar Albanese misdaadbende die geleid werd vanuit Antwerpen

In totaal werden 25 bendeleden gearresteerd, waarvan negen in België. In het buitenland werden 7 drugsplantages gevonden.

De hoofdverdachte van de bende werd donderdagochtend gearresteerd in Berchem. Hij had ook een vuurwapen en 55.000 euro cash geld bij. In totaal werden in ons land negen verdachten gearresteerd. Ze verschijnen binnen 48 uur voor de onderzoeksrechter. Die zal beslissen of ze worden aangehouden.

