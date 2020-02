Aantal abortussen daalt vooral bij tieners en twintigers, nog elk jaar bijna 500 vrouwen naar Nederland

In 2012 lieten nog 2.302 meisjes in de leeftijdscategorie van 15 tot 19 jaar een abortus uitvoeren, in 2017 waren dat er 1.544. Volgens de Evaluatiecommissie is dat vooral te danken aan anticonceptie, die betaalbaarder en toegankelijker is geworden.



Op langere termijn is de daling wel beduidend minder spectaculair. In 2006 waren er bijvoorbeeld 18.201 geregistreerde zwangerschapsafbrekingen, een kleine 380 meer dan in 2017.