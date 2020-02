Politieke hoogspanning in Duitse deelstaat Thüringen: door uiterst rechts gesteunde minister-president trekt zich terug

Het verbreken van -ongeschreven- afspraken om niet met AfD samen te werken, schokte een deel van de Duitse politiek. FDP, de partij van de nieuwe minister-president, had in oktober 2019 bij de deelstaatverkiezingen maar net de kiesdrempel van 5 procent gehaald. Die Linke won die stembusgang met 31 procent van de stemmen, AfD werd de tweede fractie.

Een dag later is Kemmerich bereid om alweer een stap opzij te zetten. De liberale FDP-fractie in het deelstaatparlement is bereid om een motie in te dienen voor de ontbinding van het parlement. Op die manier wordt de weg vrijgemaakt voor nieuwe verkiezingen.