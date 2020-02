Angèle is de nieuwe oogappel van Chanel: "Een héél slimme zet van het modemerk"

Angèle is niet het enige gezicht van de nieuwe collectie: er zijn nog vier andere modellen. Twee daarvan zijn Amerikanen: de zanger Pharrell Williams en de actrice Margaret Qualley, die meespeelt in de film "Once upon a time... in Hollywood". De andere twee zijn Franse iconen: de zanger Sébastien Tellier en de actrice Isabelle Adjani.

Dat Chanel voor Franse modellen kiest is niet verwonderlijk gezien de Franse identiteit van het merk. Ook bekende Amerikanen doen geen wenkbrauwen fronsen. Chanel kiest wel vaker voor bekende Engelstalige zangers of acteurs met internationale allure: denk maar aan de Britse Keira Knightley in de reclamespot voor Coco Mademoiselle. Maar een Belgische artieste? Dat is toch opmerkelijk.