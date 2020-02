Belastinginspecteur in de gevangenis omdat hij "150.000 euro naar eigen rekening doorsluisde" 

Een 50-jarige belastinginspecteur uit Berlaar is gisteren aangehouden door de onderzoeksrechter in Mechelen. Hij zou op twee jaar tijd in totaal ongeveer 150.000 euro naar zijn eigen rekening hebben doorgesluisd. Daarvoor vervalste hij gegevens. "Hij paste het rekeningnummer aan op brieven over de terugbetaling van belastingen, zodat het geld op zijn eigen rekening terechtkwam", zegt Lieselotte Claessens van het parket.