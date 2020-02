91-jarige cafébazin uit Bierbeek: "Ik doe het voor het gezelschap"

De ouders van Paula openden in 1912 een boerderij met café. In 1954 nam Paula de zaak over. Doorheen de jaren is er weinig veranderd aan het interieur. Enkele stoelen en tafels zijn intussen meer dan 100 jaar oud. “Ze zijn sterker dan de nieuwere en nu is het ook de moeite niet meer om ze te vervangen,” aldus Paula. Haar twee kinderen wonen dichtbij en komen elke dag op bezoek. Op drukke dagen helpen ze mee. Paula heeft intussen vier kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen. “Mijn jongste kleinkind noemde me vroeger altijd meter café,” lacht ze. Paula wil haar café Van der Velpen zolang mogelijk open houden. “Mijn geheim? Hard blijven werken en blij zijn met wat je hebt!”