Blinde man valt in put: "Werfleiders moeten meer aandacht hebben voor veiligheid op een werf" 

Voor Steven Bladt is het niet altijd even gemakkelijk om op pad te gaan. Voor een blinde is de straat vaak een hindernissenparcours. Zo ook dinsdag toen hij in een werfput viel. "Volgens mij was de afbakening van de werf omgevallen, waardoor ik met mijn stok niet kon aanvoelen dat er daar iets was", vertelt hij in Start Je Dag op Radio 2 Vlaams-Brabant.