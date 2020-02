Bobwintercampagne is een klein succes: minder mensen betrapt onder invloed 

Tijdens de bobwintercampagne, die liep tussen 29 november en 3 februari, organiseerden de federale en lokale politie alcohol- en drugscontroles in heel het land. In totaal werden er 557.602 testen afgenomen, waarvan er 1,83 procent positief bleken te zijn. Dat is een daling in vergelijking met vorige campagne. Toen was 1,87 procent van de 450.774 bestuurders positief.

De politie ziet alvast enkele verklaringen voor het toegenomen aantal testen. De campagne liep dit jaar een week langer in vergelijking met vorig jaar. Ook het toegenomen gebruik van zogenoemde prétesten kan een verklaring zijn. Dat zijn testen die een alcohollucht in de wagen kunnen detecteren. Pas bij een positief resultaat, wordt er overgegaan tot een echte ademtest.

Toch wil de politie blijven waarschuwen om ook het hele jaar ervoor te zorgen dat er een bob aanwezig is bij uitstapjes. "Wanneer dat niet lukt zijn er nog altijd andere oplossingen zoals ter plaatse overnachten, een taxi bellen of het openbaar vervoer nemen. De alternatieven liggen voor het grijpen en hangen enkel van ieders goede wil af. Ze kunnen vermijden dat levens in gevaar worden gebracht", klinkt het bij de politie.

