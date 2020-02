Brugse vrijwilligers helpen vluchtelingen rijbewijs te halen

In Brugge leren vluchtelingen autorijden van vrijwilligers. Het is een project van het OCMW. Dat hoopt dat de vluchtelingen sneller werk vinden wanneer ze een rijbewijs hebben. Zo'n dertig mensen stapten ondertussen al in in het project. De helft is nog met zijn opleiding bezig. Van de rest wist meer dan de helft zijn rijbewijs te halen. Vooral het theoretisch examen blijkt een struikelblok, zegt schepen van Welzijn Pablo Anys. "Heel wat deelnemers hebben al rijervaring in hun eigen land, dat loopt dus wel vlot. Alleen het theoretisch deel van de proef ligt moeilijk door de taalachterstand van de deelnemers. "