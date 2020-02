Woede in China na dood van oogarts die waarschuwde voor coronavirus en door politie werd opgepakt

Een week na zijn arrestatie werd Li zelf ziek, nadat hij een besmette vrouw had behandeld in het ziekenhuis. Sinds midden januari lag hij in een ziekenhuis in Wuhan. Pas op 30 januari werd bevestigd dat hij besmet was met het nieuwe coronavirus. Vandaag is hij overleden.

Dat laatste werd eerst formeel tegengesproken door het ziekenhuis waar Li werd verzorgd. "Hij is in een kritieke toestand en we doen onze uiterste best om hem weer bij bewustzijn te brengen", vertelt het Wuhan Central Hospital op de sociaalnetwerksite Weibo. Maar later heeft het ziekenhuis dan toch het overlijden van de patiënt gemeld.