Damme vangt weer vluchtelingen op en koopt meteen ex-kazerne over

Burgemeester Joachim Coens is blij met de overeenkomst. Terwijl de vluchtelingen opgevangen worden al zal de stad bekijken hoe ze de gronden van de ex-kazerne kan saneren. "De kazerne is vroeger gebruikt als militaire basis en er zit wat benzine op sommige plaatsen. Dat zullen we nu laten verwijderen. Over de opvang op zich, maak ik mij weinig zorgen. Vier jaar geleden hebben hier 500 mensen tijdelijk onderdak gekregen. Dat is vlot verlopen. Nu gaat het om 'maar' driehonderd mensen, waarvan de helft gezinnen. Ik heb er dus alle vertrouwen in".