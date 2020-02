Eerste storm van het jaar op komst, vanaf zondag rukwinden tot 100 kilometer per uur verwacht

Vandaag en morgen krijgen we nog twee rustige dagen, met straks opklaringen en morgen zelfs vrij zonnig weer. Maar vanaf zaterdag gaat het geleidelijk aan harder waaien, zegt weerman Frank Deboosere. "Storm Ciara zal zondag over ons land trekken met een heel felle zuidwestenwind, rukwinden tot 100 kilometer per uur en heel veel regen", aldus Deboosere. De temperaturen blijven wel bijzonder zacht voor de tijd van het jaar, met maxima tot 13 graden.

Volgende week blijft het stormweer maandag, dinsdag en woensdag aanhouden. "Ook dan kunnen er rukwinden tot 100 kilometer per uur voorkomen, de maxima liggen dan wel wat lager, tot zo'n 8 graden", besluit Deboosere.

Een lagedrukgebied boven Schotland ligt aan de basis van de verwachte storm. Bij windsnelheden van 100 kilometer per uur kunnen dakpannen wegwaaien, bomen omvallen en wordt aangeraden om zoveel mogelijk binnen te blijven.