Na het tekort van Vlaanderen: federaal niveau rekent zich rijk met windenergie, zegt Groen

Volgens minister Marghem zal het federale niveau "absoluut" de doelstelling halen, reageerde ze in "Villa Politica". "Hier gaat het om voorlopige berekeningen van mijn administratie. Berekeningen die ik nog moet valideren. Daaruit blijkt dat we de doelstelling federaal nog niet helemaal halen. We zullen zien hoe dat gecompenseerd zal kunnen worden met het overschot in Wallonië. Bovendien zullen de windmolenparken nog afgewerkt worden en is de hoeveelheid wind ook een parameter." Met andere woorden: we zullen wel zien op het einde van dit jaar.

De minister liet ook nog weten dat de eigenaars van de windmolenparken vandaag nog zullen worden gecontacteerd om te vragen of er een versnelling mogelijk is. Maar dat is zo goed als uitgesloten, zegt Annemie Vermeylen van het Belgian Offshore Platform. "De parken zijn al in een recordtempo gebouwd en het is volledig volgens afspraak gebeurd met de regering dat tegen 2020 deze parken op volle kracht zouden draaien. Er is een heel kleine marge: als het weer het uitzonderlijk toelaat, kan het zijn dat bepaalde turbines sneller geïnstalleerd kunnen worden."

Van aankopen bij andere lidstaten is er momenteel geen sprake, klinkt het nog bij de minister.