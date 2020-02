"Genoeg is genoeg!", voorzitter Democraten in de VS wil resultaten voorverkiezingen in Iowa herbekijken

Er moet vooral duidelijkheid komen, vindt hij. Zoniet zouden de Democraten in de zomer een presidentskandidaat naar voren schuiven terwijl er onzekerheid is over hoe die de voorverkiezingen gewonnen heeft. In dat geval zou een deel van de aanhang van de niet-geslaagde Democratische kandidaten mogelijk niet stemmen en dat zou in het voordeel van de Republikeinse president Donald Trump spelen, maar ook bij de verkiezingen voor het Huis van Afgevaardigden en de Senaat.

Kerremans merkt overigens op dat noch de Democratische noch de Republikeinse partij in de VS geoliede machines zijn. Het zijn eerder gefragmenteerde partijen die vooral steunen op de lokale afdelingen in de deelstaten van de VS. De Democratische partij van Iowa wou met een ander systeem meer transparantie, maar dat is dus duidelijk niet gelukt.

Bekijk het gesprek met professor Bart Kerremans uit "Terzake" hier: