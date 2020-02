Gentse sociale woningmaatschappij in beroep tegen geldboete voor onbewoonbare gebouwen

WoninGent kwam in opspraak na een reportage van het verkiezingsprogramma “Iedereen kiest”. In de reportage, die vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 insloeg als een bom, toonden verschillende huurders hun sociale woning vol schimmels, rotte houten steunbalken, geen verwarming en insijpelend vocht. Begin januari werd de sociale woningmaatschappij hiervoor veroordeeld tot 200.000 euro boete. Ze moest ook enkele van de ongeschikte woningen binnen het jaar opknappen. Tegen die beslissing gaat WoninGent nu in beroep.