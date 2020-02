Spijtoptantenregeling blijft overeind voor Grondwettelijk Hof na eerste spijtoptant Veljkovic in voetbalschandaal

Maar de advocaten kregen in het algemeen ongelijk: de spijtoptantenregeling werd niet vernietigd. Het Grondwettelijk Hof zette hier en daar wel wat puntjes op de i. Zo bepaalde het Hof dat het zogenoemde 'memorandum', de afspraak die is gemaakt tussen het parket en de spijtoptant, meteen in het strafdossier moet zitten. Daarnaast zegt het Hof onder meer ook dat een onderzoeksrechter voorafgaand moet controleren of de overeenkomst proportioneel is, met andere woorden of de lichtere straf wel in verhouding is tot de hoeveelheid informatie die de speurders ervoor in ruil krijgen.