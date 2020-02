Hinder op tramlijn tussen Berchem en Mortsel duurt nog even voort

Aan het Gemeenteplein in Mortsel is gisteren een wissel defect geraakt. Eén tram ontspoorde maar niemand raakte gewond. De wissel moet nu vervangen worden en dat kan enkele dagen duren. Daardoor is de dienstverlening op de lijnen aangepast.

Tram 15 rijdt zoals normaal door naar Boechout via Mortsel. Tram 7 rijdt voorlopig maar tot aan de Koninklijke Laan in Berchem. "De wissel kan niet meer bewegen. We hebben hem vastgelegd zodat tram 15 zijn normale traject tot in Boechout kan blijven volgen. We gaan ook meer trams inleggen op lijn 15 zodat passagiers op lijn 7 niet te lang moeten wachten als ze nog moeten overstappen", zegt Karen Van de Sype van De Lijn.