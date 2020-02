"Afzettingsprocedure heeft vooral de tegenstellingen in Amerika versterkt": zes vragen nu Trump is vrijgesproken

Het is al gezegd: in de geschiedenis is er nog maar drie keer een afzettings­procedure geweest en elke keer is de president vrijgesproken. "De lat ligt echt heel hoog", zegt Kerremans. "Maar dat was ook de bedoeling toen die procedure werd gemaakt. Van in het begin wilde men vermijden dat een president kan worden afgezet omdat een politieke meerderheid het niet eens is met zijn beleid. Maar daardoor is het bijna onmogelijk geworden om een president effectief af te zetten."