Jabbeke schakelt roofvogel in tegen duivenpoep op begraafplaatsen

Vooral op het kerkhof van deelgemeente Stalhille ligt er veel duivenpoep. Een Nederlander komt nu regelmatig met zijn roofvogel langs om de duiven af te schrikken. Schepen van Erfgoed Frank Casteleyn (CD&V) vertelt hoe hij op het idee is gekomen om die woestijnbuizerd in te zetten. "Ik heb het eerlijk gezegd gewoon opgezocht op het internet. Het is blijkbaar de beste manier om duiven te verjagen. Een landbouwkanon kon ook, maar dat maakt lawaai en is eigenlijk niet zo ecologisch. Ik heb heel lang moeten zoeken naar iemand die het zag zitten om af en toe met een roofvogel langs te komen. Nederlander Robbie zag het gelukkig zitten."