Signalen kanker al jaren in ons lichaam voor eerste symptomen opduiken:  "Veel kansen om mensen sneller te helpen"

Het Pan-Cancer Analysis of Whole Genomes-project verschaft inzicht in die overblijvende 99 procent van ons DNA, de "donkere materie", zeg maar. In welke mate spelen die een rol bij het ontstaan van kanker? Het uitgebreide onderzoek kon meerdere belangrijke genen identificeren die buiten die genetische instructies voor de aanmaak van proteïnen vallen.

Die nieuw geïdentificeerde cellen kunnen helpen om kanker duidelijker te kunnen opsporen. Het aantal patiënten bij wie een celverandering kan worden vastgesteld die leidt tot het ontstaan van hun ziekte, kan erdoor stijgen van twee derde naar 95 procent.

"Zonder die informatie tasten we in het duister bij ongeveer een derde van de patiënten die we over de vloer krijgen", zegt Stein. "Het zou onmogelijk zijn om te verklaren waarom hun gezonde cellen kankercellen geworden zijn."