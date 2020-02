Het bijzondere aan Kirk Douglas: drie verschillende namen, drie generaties in Hollywood en drie keer bijna dood  

Kirk Douglas sticht een heuse Hollywood-clan met vier zonen bij twee verschillende vrouwen. Hij heeft twee zonen met voormalig theater­studiegenote Diana Dill. Joel is producer en onder meer assistent-regisseur van de klassieker "One flew over the cuckoo's nest". Michael is acteur die hoge ogen gooit met "Basic instinct" en trouwt met actrice Catherine Zeta-Jones.



Het huwelijk van Kirk Douglas met Dill strandt, maar dat met zijn tweede vrouw Anne Buydens houdt tot de dood - 65 jaar - stand. Met Buydens krijgt Douglas opnieuw twee zonen, Eric en Peter, opnieuw een acteur en een producer. Anne Buydens leeft trouwens nog atijd. Zij wordt in april 101 jaar.



En bloed kruipt waar het niet gaan kan. Ook Michaels oudste zoon Cameron stapt de acteurswereld binnen, zij het met een pak minder succes. Cameron kan moeilijk om met de druk om uit de schaduw van zijn vader te treden. Hij raakt verslaafd aan drugs en belandt jaren in de cel. In 2003 spelen Cameron en Michael verzoenend samen met (groot)vader Kirk in "It runs in the family".