Hollywood-icoon Kirk Douglas (103) overleden: acteur die vitale en stoere mannen neerzette zoals in "Spartacus"

In de jaren 50 vertolkte hij met allure vitale en stoere mannelijke rollen als bokser, cowboy en sensatiejournalist. Zo schitterde hij in 1949 in "Champion", een traditioneel donker boksersdrama. Tijdens die opnames leerde hij werken met zijn uitgesproken geprofileerde kin.



Billy Wilder maakte van Douglas een duivelse sensatiejournalist in "Ace in the Hole", ook bekend als "The Big Carnival" in 1951, over een reporter die de redding van een ondergronds vastgeraakte schattenjager danig vertraagt, om zijn krantenverhaal gaande te houden.