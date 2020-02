Door de ouder wordende bevolking hebben ook meer mensen verzorging nodig. De zoektocht naar voldoende verpleegkundigen, zorgkundigen en verzorgenden wordt steeds moeilijker. Ook naar leerkrachten (zowel in het secundair als in het lager onderwijs, in de steden en de stadsrand) en verantwoordelijken en begeleiders in de kinderopvang is het soms lang zoeken. Daarnaast staan veel nieuwe beroepen in de horeca op het lijstje. Ook redder is nu een knelpuntberoep.