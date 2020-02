Koerden willen IS-strijders in Syrië zelf berechten, maar niemand lijkt akkoord

Al geruime tijd zijn er af en toe geruchten over de Koerden die zouden aangeven dat ze Europese IS-strijders zélf in hun gebied willen berechten. Ze zeggen zelf dat ze de mensenrechten zullen respecteren: de doodstraf is bijvoorbeeld geen optie, en de straffen zullen ook in hun gevangenissen uitgevoerd worden. Bedoeling is wel dat de landen waartoe de IS-strijders behoren mee zullen bijdragen.